Spiel, Spaß und Informationen über Waldorfpädagogik

Der "Tag der offenen Tür" im Waldorfkindergarten Haßfurt ist in den letzten Jahren zu einer gut besuchten Veranstaltung herangewachsen und findet dieses Jahr am Sonntag, 7. April, zwischen 14 und 17 Uhr statt.

Der Basarverkauf bietet selbstgebastelte Osterdeko, Wollpüppchen, Elfen sowie weitere waldorftypische Gegenstände. Nach einem musikalischen Beginn können die Kinder im großen Außenbereich toben, klettern und spielen oder an dem Bastelangebot sowie am Puppenspiel teilnehmen.

Die Räumlichkeiten können besichtigt werden und Mitarbeiter, Eltern und Vorstandsmitglieder geben Auskunft über die Pädagogik und Abläufe im Kindergarten.

In der heutigen schnelllebigen Zeit bietet die Waldorfpädagogik einen Ansatzpunkt, die Kinder in ihre eigene Mitte zu bringen, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken und den Kindern durch klare Strukturen ein Gefühl von innerer Sicherheit zu geben.

Die Waldorfpädagogik arbeitet mit festen Strukturen und Abläufen. Ein klar gegliederter Tages-, Wochen- und Jahreslauf wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kinder aus.

Durch eine feste Tagesstruktur stellt sich bei den Kindern ein Gefühl der Sicherheit ein und sie können sich leichter an vorgegebene Muster und Regeln halten. Das Spielmaterial ist möglichst einfach und naturbelassen gehalten, um die Kreativität der Kinder zu wecken. Der Kindergarten legt Wert auf gesunde Ernährung. Das Mittagessen wird täglich frisch zubereitet. Es wird eine deutliche, wortreiche und bildhafte Sprache im Alltag und in Liedern gepflegt. Grob- und Feinmotorik entwickeln sich beim Klettern, Seilhüpfen, Fingerhäkeln, Kneten und in der Eurythmie. red