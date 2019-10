Spiel, Spaß und Bewegungsfreude

Der TSV Ebenhausen bietet für Kinder einen neuen Kurs an. Der "Kreative Kindertanz" mit Kursleiterin Beate Schmitt richtet sich an Kinder zwischen vier und fünf Jahren und beinhaltet Bewegungsfreude, Spiel und Spaß. In fröhlicher Atmosphäre in Verbindung mit Musik tauchen die Kleinen in Zauberwelten ein. Der Kurs umfasst zehn Einheiten zu je 50 Minuten und findet ab 17. Oktober immer donnerstags von 16 bis 16.50 Uhr in der Turnhalle statt. Anmeldung unter Tel.: 0160/ 985 669 31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. sek