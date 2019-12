Spiel des SV Friesen abgesagt

Das Gastspiel des SV Friesen beim TSV Unterpleichfeld wurde am Samstag abgesagt. Damit gehen die Friesener als Tabellensiebter der Landesliga Nordwest in die Winterpause. Mit 32 Punkten aus 21 Spielen liegt das Team um Trainer Armin Eck sieben Zähler hinter dem Relegationsrang 2 und hat einen Vorsprung von sechs Punkten auf die Abstiegszone. Für den SV Friesen geht es bereits am kommenden Samstag, 7. Dezember, mit der Hallenkreismeisterschaft in der Kronacher Dreifachturnhalle weiter, ehe er am 7. März mit dem Heimspiel gegen den TSV Kleinrinderfeld in die Restrückrunde startet. red