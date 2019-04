Spieglein, Spieglein

Am Palmsonntag begrüßte die evangelische Kirchengemeinde Schwürbitz ihre Konfirmanden. Im Festgottesdienst wurde ihnen je ein Spiegel überreicht, auf dem ihr persönlicher Konfirmationsspruch stand. Pfarrer Matthias Hain ermunterte sie, den Spiegel in ihrem Zimmer aufzuhängen und, egal in welcher Lebenslage, immer mal wieder hineinzuschauen. "Besonders, wenn dir das Leben schwer wird. Denn dort findest du Kraft." Foto: privat