Spiegelklatscher im Gegenverkehr

Relativ glimpflich endete am Montagvormittag ein Verkehrsunfall bei Kupferberg. Ein 31-jähriger Rehauer war mit seinem schwarzen Citroën von Marktleugast in Richtung Kupferberg unterwegs. In einer Kurve touchierte er mit dem linken Spiegel den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Passats, in dem ein 62-jähriger Bayreuther saß. Ein Glas wurde dabei aus dem Gehäuse gerissen und flog gegen die vordere Stoßstange eines nachfolgenden Golfs. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Stadtsteinach um Zeugenhinweise unter Telefon 09225-963000.