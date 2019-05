Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat sich auf der Staatsstraße zwischen Kleingesee und Geschwand ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW-Busses beschädigte im Begegnungsverkehr den Außenspiegel eines Daimler Vito eines 37-Jährigen. Der Verursacher hielt kurz an und entfernte sich anschließend in Richtung Geschwand, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt.