"Spiegelklatscher" auf der B 85 bei Pressig

Ein geschätzter Gesamtschaden von 500 Euro entstand bei einem "Spiegelklatscher" zweier Autos am Donnerstagmittag. Ein 53-jähriger Seat-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße 85 bei Pressig in Richtung Steinbach am Wald. Hier überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, übersah jedoch einen entgegenkommenden Opel. Trotz einer Notbremsung des Seat-Fahrers stießen der Seat und der Opel mit den Außenspiegeln zusammen. Verletzt wurde niemand.