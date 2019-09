Spiegelglas fliegt auf nachfolgenden Seat

Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem Seat am Dienstag gegen 6 Uhr die Bahnhofstraße. Vor ihr fuhr ein Sattelschlepper, der mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper einen sogenannten "Spiegelklatscher" hatte. Während ein Lkw sofort weiterfuhr, hielt der zweite kurz an, setzte aber seine Fahrt ebenfalls nach wenigen Sekunden fort. Ein Spiegelglas allerdings flog auf den Seat der nachfolgenden 25-Jährigen und hinterließ einen Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der bzw. die Fahrer der Lkw werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol