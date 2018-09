Spiegelglas als Spur zum Unfallverursacher?

1500 Euro beträgt der Schaden an einem VW Touran, der am Donnerstag im Osterfeldweg 4a geparkt war und gegen 15.35 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am Kotflügel hinten links sowie am Außenspiegel beschädigt wurde. Am Unfallort fand die Geschädigte ein Spiegelglas, das vermutlich vom verursachenden Fahrzeug stammt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.