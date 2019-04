Spiegel ramponiert und auf und davon

Eberns Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. In der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, wurde in Klein-Nürnberg auf Höhe der Hausnummer 10 ein weißer VW Caddy eines Anwohners angefahren. Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Wagen kam, war der linke Außenspiegel nach vorne geklappt und das Spiegelglas gesplittert. Der Verursacher meldete sich weder beim Geschädigten noch bei der Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 entgegen. red