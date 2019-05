Am Mittwoch, in der Zeit von 8.30 bis 18.30 Uhr, wurde durch eine oder einen bisher unbekannte Täterin oder Täter der Spiegel der öffentlichen Damen-Toilette in der Parkanlage der Kurverwaltung zerstört. Der Spiegel wurde aus den Federklammern entnommen und in der rechten Toilettenkabine über dem Mülleimer zerschlagen. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Zeugen, die am Mittwoch etwas beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol