Spiegel gegen Spiegel

Bei Unterobsang ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr ein Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem einer der Beteiligten flüchtete. Eine 63-Jährige war mit ihrem grauen VW Touran von Muckenreuth in Richtung Unterobsang unterwegs, als ihr am Ortseingang von Unterobsang ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam und sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge touchierten. Der schwarze Kleinwagen fuhr jedoch unbeirrt weiter, ohne mit der Unfallgegnerin Kontakt aufzunehmen. Der entstandene Sachschaden am Touran beträgt 100 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kulmbach (09221/6090) in Verbindung zu setzen. pol