Spiegel fachmännisch entwendet

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde in der Zeit vom 25. September bis 3. Oktober, an einem silberfarbenen geparkten Mitsubishi das Glas des rechten Außenspiegels von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Dieser nahm sich wohl die Zeit und baute das Glas fachmännisch aus. Am Pkw selbst entstand kein Sachschaden. Das Fahrzeug parkte innerhalb einer Markierung in der Hemmerichstraße in Bad Kissingen. Bei dem Beuteschaden dürfte es sich um ca. 70 Euro handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kissinger Polizeiinspektion, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol