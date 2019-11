Spiegel beschädigt

Eine 37-jährige Frau stellte ihren VW Bus am Mittwochmorgen ordnungsgemäß in der Thüringer Straße ab. Als sie am Nachmittag zu ihrem Wagen zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Offenbar fuhr ein Unbekannter gegen das geparkte Fahrzeug, hob anschließend das Spiegelglas und die Abdeckung von der Fahrbahn auf und legte beides neben dem beschädigten Bus auf den Gehweg. Obwohl er also den Schaden bemerkt haben muss, hinterließ er keinen Zettel mit seinen persönlichen Angaben und verständigte auch nicht die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. pol