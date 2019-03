Spiegel beschädigt und weitergefahren

Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, blieb der Fahrer eines VW Polo in der Berliner Straße mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines geparkten VW Golf hängen. Der Unfallverursacher hielt kurz an, sammelte die Plastikverkleidung, die von seinem Spiegel heruntergefallen war, ein und entfernte sich vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrer hat die PI Hammelburg aufgenommen. pol