Spiegel berührten sich im Vorbeifahren

Eine 83-Jährige war am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, mit ihrem Peugeot auf der Schweinfurter Straße ortsauswärts unterwegs. Als sie an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren wollte, kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Fahrschulauto. Dabei wurde lediglich der Spiegel am VW-Golf leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 50 Euro, so die Polizei. pol