Spiegel-Autor spricht am Gymnasium

Was tun, wenn das Arbeitsleben endet, man sich aber viel zu jung fühlt, um zum alten Eisen zu gehören? Mit dieser und weiteren Fragen begibt sich Dieter Bednarz, über 30 Jahre Spiegel-Redakteur, in seinem Buch "Zu jung für alt - Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben" auf die Suche nach Menschen, die wie er überzeugt sind: Da geht noch was.

Mit viel Witz und Humor stellt der Journalist und Bestseller-Autor sein Werk am 28. Januar, 19 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Herzogenaurach im Rahmen einer neuen Veranstaltungsreihe vor. Darauf weist Katja Heil, die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Herzogenaurach, schon jetzt hin, weil man sich hierzu anmelden muss.

Anmeldungen im Landratsamt

Die sich an den Vortrag anschließende Podiumsdiskussion "Da geht noch was!" mit Dieter Bednarz und weiteren engagierten ehrenamtlichen Akteuren soll neue Impulse geben und aktuelle Herausforderungen im Ehrenamt aufzeigen. Auch einige Organisationen werden an diesem Abend direkt vor Ort sein, um über die konkreten Möglichkeiten eines Engagements zu beraten.

Eingeladen sind alle (Un-) Ruheständler, die etwas bewegen oder sich engagieren möchten und sich über die Vielfalt des Ehrenamtes informieren wollen. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe, die im ganzen Landkreis stattfindet, in Kooperation mit der Sport- und Ehrenamtskoordination der Stadt Herzogenaurach.

Die Anmeldung zur Lesung von Dieter Bednarz am Dienstag, 28. Januar 2020, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Herzogenaurach ist beim Landratsamt per Mail unter ehrenamtsbuero@erlangen-hoechstadt.de möglich. Der Eintritt ist frei. red