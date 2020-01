Spiegel angefahren

Seinen unversehrten Opel Astra parkte ein 31-Jähriger am Mittwoch, zwischen 7.45 und 16 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung in der Gottfried-Stahlschmidt-Straße am linken Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der rechte Außenspiegel von einem bislang unbekannten Täter angefahren, meldete die Polizei. Der Spiegeleinsatz und die Spiegelabdeckung befanden sich nicht mehr vor Ort. Auch konnten keinerlei andere Fahrzeugteile am Boden aufgefunden werden, weshalb der Verdacht besteht, dass sich die Unfallstelle nicht dort befindet.

Am Opel entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol