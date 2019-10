Einen beschädigten linken Außenspiegel musste ein 34-jähriger Ford-Fahrer am Donnerstagvormittag an seinem geparkten Fahrzeug feststellen. Der graue Ford Ka stand von circa 10 bis 11 Uhr in der Sonneberger Straße stadtauswärts rechts am Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte dessen Außenspiegel und verursachte einen Schaden von circa 50 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Neustadt entgegen. pol