Spiegel angefahren und aus dem Staub gemacht

Am Samstag kurz nach 20 Uhr ereignete sich in der Klosterstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen entgegenkommenden roten VW Golf am Außenspiegel und richtete so einen Schaden von rund 100 Euro an. Der Verursacher fuhr allerdings einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.