Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro richtete ein Unbekannter an einem schwarzen 1er BMW an. Der Pkw wurde zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, am rechten Außenspiegel beschädigt, so dass das Gehäuse am Spiegel brach. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. pol