Spiegel abgefahren, Zeugen gesucht

Am Donnerstag parkte eine 62-Jährige ihren Ford am Fahrbahnrand zum Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Friedrich-Ebert-Straße. Als sie zurückkam lag neben dem Fahrzeug das Spiegelgehäuse des linken Außenspiegels. Die Polizei geht davon aus, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel beschädigte und dann weiterfuhr, ohne sich um den Sachschaden von circa 100 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol