Spiegel abgefahren und nichts gemerkt

Ein älterer Autofahrer hat am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, den Außenspie-gel eines in Rothhausen in der Straße Am Seedamm geparkten Pkw Citroën abgefahren und gab an, davon nichts gemerkt zu haben, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Fahrer habe aber zugegeben, zum fraglichen Zeitpunkt dort unterwegs gewesen zu sein. Die Reparatur des Schadens wird rund 400 Euro kosten. pol