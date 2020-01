Spiegel abgefahren und geflüchtet

Am Freitagmittag wurde der linke Außenspiegel eines in der Theresienstraße geparkten blauen Dacia durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher hielt wenige Meter weiter in der Maxstraße zwar an und besah sich den Schaden an seinem Pkw, hinterließ jedoch keine Notiz mit seinem Namen. Bei dem verantwortlichen Fahrer handelte es sich um einen älteren Mann, unterwegs mit einem weißen Kleinwagen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Bad Kissingen Zeugen, welche den Vorfall um 12.30 Uhr näher beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Tel-Nr.: 0971/714 90. pol