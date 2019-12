Spiegel abgefahren und geflüchtet

Am Dienstag wurde von einem Unbekannten in der Zeit von 19.30 und 21 Uhr in der Hauptstraße der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkter BMW abgefahren. Er entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 400 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol