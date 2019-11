Spiegel abgefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen für eine am Freitagvormittag begangene Unfallflucht. Zwischen 11 und 11.45 Uhr wurde der linke Außenspiegel von einem in der Heubischer Straße geparkten schwarzen VW Polo abgefahren. Der Unfallverursacher ist nach dem Unfall weitergefahren, ohne seinen gesetzlichen Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt zu melden. pol