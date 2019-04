Spiegel abgefahren, Fahrzeughalter gesucht

Ein 74-jähriger Mann kam am Donnerstag zur Polizeiinspektion Hammelburg und meldete einen Unfall, der sich am selben Tag gegen 15.30 Uhr in der Altdorfer Straße ereignet hatte. Demnach befuhr der Mann zur Unfallzeit die Altdorfer Straße in Fahrtrichtung Wartmannsroth, als es nach seinen Angaben kurz vor der Einmündung zur Friedhofstraße zu einer Spiegelberührung mit einem geparkten Pkw gekommen sei. Durch den Anstoß wurde am Pkw des Unfallverursachers der rechte Außenspiegel abgerissen. Er meldete den Unfall persönlich bei der Polizei. Der Mann hatte sich keinerlei Daten von dem geparkten Fahrzeug notiert, und bislang hat sich auch kein Geschädigter gemeldet. Sollte an dem geparkten Pkw ein Sachschaden entstanden sein, kann sich der Fahrzeughalter bei der PI Hammelburg, Tel.: 09732/ 9060, melden. pol