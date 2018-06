Spiegel abgefahren: Anwohnerin passte auf

pol



Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr blieb in der Ritter-von-Schmitt Straße in Ebern ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Haßberge mit seinem Pkw am Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs hängen. Er bemerkte dies zwar und stieg aus, setzte aber danach unbehelligt seine Fahrt fort. Zum Glück hatte eine aufmerksame Anwohnerin dies beobachtet, und sie meldete das Kennzeichen an die Polizei