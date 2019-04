Spfr. sind klarer Favorit

Im Dreikampf um die Meisterschaft in der Kreisklasse Itzgrund mit Ahorn und Eicha können sich die Fußballer des Spitzenreiters Spfr. Unterpreppach in den letzten fünf Spielen der Saison keinen Ausrutscher erlauben. Am Sonntag (15 Uhr) sind sie im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FC Aanadoluspor Coburg klarer Favorit. Gleichzeitig steht das Derby zwischen dem SV Hafenpreppach (12.) und der SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II (14.) an. Beide Mannschaften haben keine Punkte zu verschenken. Spfr. Unterpreppach - Anadoluspor Coburg

Wenig Mühe sollten die Spfr. Unterpreppach haben, um den FC Anadoluspor Coburg mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. Doch ist Überheblichkeit bei den Gastgebern fehl am Platz, wollen sie ihre gute Ausgangslage im Titelrennen wahren. SV Hafenpreppach - SG Eyrichshof/Ebern

Trotz der sechs Punkte über die Osterfeiertage ist die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II noch nicht aus dem Schneider, zumindest, was den Relegationsplatz angeht, den man derzeit innehat. Der Abstand zum hinteren Mittelfeld der Tabelle ist nicht allzu groß. Beim SV Hafenpreppach dürfte ein Punkt das Mindestziel sein. di