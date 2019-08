Am Backhaus im Georgi-Kurpark findet am Samstag, 10., und Sonntag, 11. August, das Backofenfest des Obst- und Gartenbauvereins Bad Brückenau statt. Mithilfe der zahlreichen Mitglieder des Vereins ist auch in diesem Jahr wieder ein schönes Programm zu erwarten. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 17 Uhr. Für Musik ist gesorgt. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach herrscht Festbetrieb. Das Kunterbunte Kinderzelt e.V. unterhält die Kinder. sek