Spezialbagger macht an den Forstwegen rund um Nordhalben die Gräben wieder frei

Wer seinen Spaziergang mit der Familie oder seine Mountain-Bike Tour derzeit in den Staatswäldern um Nordhalben macht, trifft vielleicht auf ein ungewöhnliches Gerät. Ein grüner Bagger der Bayerischen Staatsforsten mit einem speziellen Löffel bearbeitet die bergseitigen Gräben an den Forstwegen. Diese Wege im Wald sind Voraussetzung für eine naturnahe Bewirtschaftung und sie dienen Erholungssuchenden als Wanderweg oder Fahrradstrecke.

Der Grabenbagger ist eine von vielen Spezialmaschinen des Bereichs Forsttechnik der Bayerischen Staatsforsten. Der Bagger beseitigt Steine und Erde, die in den vergangenen Jahren durch Frost, Wind und Regen vom angrenzenden Hang in den Wegegraben gerollt sind.

"Jetzt, wo es so trocken ist in unseren Wäldern, ist der richtige Zeitpunkt für diese Wegepflege", betont Revierleiter Christof Mörtlbauer. "Die Gräben führen kein Wasser, sondern sind staubtrocken. Sollte irgendwo doch noch etwas Wasser im Graben stehen, wird dieser Bereich nicht bearbeitet. Deshalb gibt es keine Gefahr für Amphibien wie z.B. den Feuersalamander oder die Erdkröte. Die können unsere Gräben aber gerne nutzen, wenn es wieder geregnet hat und sie hier vorübergehend Unterschlupf finden".

"Wir bearbeiten unsere Gräben nur abschnittsweise und kommen erst in mehreren Jahren wieder an die selbe Stelle" ergänzt Revierleiter Mörtlbauer. "Die Unterhaltungsarbeiten an unseren Forstwegen sind notwendig, damit bei stärkeren Regenfällen die Wege nicht in Mitleidenschaft gezogen und durch den Wasserabfluss unbrauchbar gemacht werden. Über funktionierende Gräben wird das oberflächlich ablaufende Regenwasser unschädlich in Waldbestände unterhalb der Forstwege abgeleitet, wo es in aller Ruhe versickern kann", betont Forstbetriebsleiter Fritz Maier. Außerdem legt der Bagger an geeigneten Stellen bei den Durchlässen kleine Wasserrückhaltebecken an, indem er zwei bis drei Schaufeln Erde zusätzlich entnimmt. Hier kann bei Regen das Wasser lange stehen bleiben - als periodischer Lebensraum für Amphibien dienen. "Für die Grabenpflege ist die Trockenheit ideal. Wir wünschen uns aber Regen, Regen und nochmal Regen für unseren Frankenwald, wenn wir in wenigen Tagen fertig sind" so Betriebsleiter Fritz Maier. red