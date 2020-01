Spezial-Angebot Einführungsklasse ist gefragt

Zu den Besonderheiten der Einführungsklassen, die es nun seit zehn Jahren im Bildungsangebot der Schule gibt, informierte Schulleiter Burkhard Spachmann an einem Abend im Januar die kommenden Absolventen des M-Zweiges der Mittelschulen, der Wirtschaftsschule und der Realschulen. Das Interesse war groß.

Voraussetzung für die Aufnahme ist ein pädagogisches Gutachten der bisher besuchten Schule, in dem der Schülerin oder dem Schüler die uneingeschränkte Eignung für das Gymnasium attestiert wird. Einen festen Notenschnitt gibt es nicht, "aber man sollte schon überdurchschnittliche Leistungen anbieten können", heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Über die Aufnahme in die Einführungsklasse entscheidet die Schulleitung des Gymnasiums.

Während eines Schuljahres werden die Schüler durch das Erlernen einer zweiten Fremdsprache, falls noch nicht vorhanden, und vertieften Unterricht in abiturrelevanten Fächern im gymnasialen Arbeiten geschult und so auf den Besuch der Oberstufe vorbereitet. Am Gymnasium Casimirianum können die Schüler entweder ihr erlerntes Französisch fortführen oder für die zweite Fremdsprache zwi-schen Spanisch und Italienisch wählen.

Der Vorteil des Wegs über die Einführungsklasse ist, dass man sich alles Weitere offen halten kann. Denn nach bestandener Einführungsklasse werden die Schüler in die Oberstufe versetzt, belegen wie alle Schüler ihr individuelles Programm und erlangen dann nach weiteren zwei Jahren und erfolgreicher Abiturprüfung die allgemeine Hochschulreife.

Einen Eindruck vom Schulalltag können alle Interessenten am Donnerstag, 20. Februar, dem Schnuppertag am Gymnasium Casimirianum, erhalten. Alle können sich vom Unterricht in einzelnen Fächern ein Bild machen und Fragen werden von erfahrenen Einführungsklassen-Tutoren, also Schülern, die das Programm schon absolviert haben, beantwortet.

Die nächste Informationsveranstaltung zur Einführungsklasse findet am Donnerstag, 23. April, um 18.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Casimirianum statt. red