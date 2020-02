Sperrungen, Sicherheit, Verkleidungen

Verkehr Für den reibungslosen Verlauf der Faschingszüge im Landkreis Haßberge, die zwischen Samstag und Dienstag stattfinden, sind Sperrungen von Straßen und Umleitungen erforderlich. Deswegen dürfte es an vielen Orten zu Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer kommen. Besonders eng könnte es am Faschingsdienstag in Eltmann werden (der Umzug startet um 13.30 Uhr), denn dort muss die Verbindung in den Steigerwald gesperrt werden. Hier ist eine großräumige Umfahrung hilfreich. In umgebenden Orten wird auf die Lage hingewiesen.

Sicherheit Sowohl beim Gaudiwurm am Dienstag in Eltmann wie auch beim Umzug am Sonntag in Sand (Start um 14 Uhr) werden die Besucher gebeten, auf das Mitbringen von Rucksäcken, wenn möglich, zu verzichten. Sollten dennoch Rucksäcke oder Taschen mitgebracht werden, ist davon auszugehen, dass Polizei oder Sicherheitskräfte diese kontrollieren. Der Zutritt zur Veranstaltung "Geiles Ende" in Eltmann wird nur ohne Rucksack gestattet. Ansonsten sollten während des Faschingstreibens keine derartigen Gepäckstücke unbeaufsichtigt abgestellt werden. Masken Bei der Kostümierung sind der Fantasie der Faschingsnarren keine Grenzen gesetzt. Fast keine! Die Stadt Eltmann betont: "Von Kostümen mit terroristischem Hintergrund (zum Beispiel IS-Kämpfer) ist Abstand zu nehmen. Kostüme mit rechtsextremem oder fremdenfeindlichem Hintergrund werden nicht geduldet." Die Gemeinde Sand betont: Besucher des Zuges, die "Masken und Kostüme tragen, die die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten, werden nicht zugelassen". Der Sicherheitsdienst überprüfe Besucher mit Gesichtsmasken an den Eingängen. ks