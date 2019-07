Sperrungen rund um den Weiher

Wegen der Freiluft-Veranstaltungen "Live am See" (Samstag, 20. Juli), "Jazz am See" (Sonntag, 21. Juli), "Klassik am See" (Mittwoch, 24. Juli) und einem Musikkonzert (Donnerstag, 25. Juli) gelten rund um den Dechsendorfer Weiher an diesen Tagen eine Reihe von Verkehrsbeschränkungen. So ist die Naturbadstraße bzw. Gemeindeverbindungsstraße Dechsendorf-Möhrendorf (ER4 / ERH31) ab dem östlichen Uferparkplatz in Richtung Möhrendorf eine Einbahnstraße, die maximale Geschwindigkeit liegt bei 30 km/h. Entlang der Naturbadstraße in Dechsendorf gibt es zahlreiche Halteverbote und geparkt werden darf nur auf den ausgewiesenen Flächen. red