Sperrungen nahe der Uniklinik

Mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts an der Erlanger Schwabachanlage werden die Arbeiten in die Palmsanlage verlagert. Ab dem heutigen Dienstag kann die Palmsanalge zwischen der Hindenburgstraße und der Ebrardstraße ausschließlich einspurig in Richtung Norden befahren werden. Das Parkhaus "Uni-Kliniken" ist weiterhin über die eingerichtete Ersatzzufahrt erreichbar, allerdings bis September 2020 ebenfalls nur in Richtung Norden.

Die Sperrung der Rad- und Fußwegverbindung zwischen der Palmsanlage und den Kopfkliniken entlang der Schwabach ist bereits aufgehoben. Auch der Zugang zum Haupteingang der Humangenetik über die Schwabachanlage ist wieder möglich. Eine Einfahrt in die Schwabachanlage aus Richtung Norden ist jedoch weiterhin nicht möglich. Die Ausfahrt aus dem Parkhaus "Uni-Kliniken" erfolgt ausschließlich in nördlicher Richtung über die Schwabachbrücke.

Alle Umleitungen zur Anfahrt des Universitätsklinikums Erlangen sind entsprechend beschildert. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Norden anfahren, sollten den Einbahnstraßenbereich weiträumig umfahren oder rechtzeitig reagieren. Sie können zum Beispiel bereits von der A 73, Ausfahrt "Erlangen-Nord", nicht die Essenbacher Straße nutzen, sondern über die Baiersdorfer Straße und die Martinsbühler Straße in die Neue Straße fahren.

Mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts am heutigen Dienstag führen die Stadtwerke Erlangen die notwendigen Erschließungsmaßnahmen zur Vorbereitung des Baufelds für das Translational Research Center IV und das Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin fort. Der Abschluss des zweiten Bauabschnitts ist für Mitte September 2020 geplant. red