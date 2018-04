Sperrungen möglich wegen Wasserleitungsarbeiten

Ab heute, Montag, 16. April , wird im Bereich Rotsteinstraße - Weidenburg ein notwendiger Ringschluss durchgeführt. Das teilt die Burgkunstadter Stadtverwaltung mit.

Durch diese Arbeiten am Ringschluss kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen in der Wasserversorgung kommen. Die betroffenen Anlieger werden rechtzeitig persönlich informiert, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Anschluss an den Ringschluss wird die Wasserleitung ab Höhe Pfarrer-Böhmer-Straße bis zur Bundesstraße (Oberer Berg) zur Sicherstellung eines ausreichenden Wasserdruckes höherdimensioniert.

Durch die notwendige halbseitige Sperrung der Bundesstraße durch Ampelregelung kann es ab Mitte Mai zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Die Wasserversorgung der Anlieger wird von der Maßnahme nicht berührt. Die Maßnahme soll Ende Mai abgeschlossen sein. red