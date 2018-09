Sperrungen in der Stadt

Die Festungsstraße und die Raststraße/Callenberger Straße werden demnächst gesperrt. Wegen Baumpflegearbeiten wird die Festungsstraße von Montag, 17. September, bis voraussichtlich Dienstag, 18. September, auf Höhe des Naturkundemuseums gesperrt. Die Einbahnstraßenregelungen am Festungsberg werden aufgehoben. Wegen des Abbruchs eines Fernwärmeschachts und Asphaltierungsarbeiten wird ab Mittwoch, 19. September, die Callenberger Straße an der Zufahrt auf die Raststraße von der Innenstadt her kommend (Bahnhofstraße) gesperrt. Die Raststraße wird im Kreuzungsbereich Callenberger Straße stadtauswärts (Richtung Kanonenweg) gesperrt. Der Verkehr stadteinwärts ist in Einbahnstraßenregelung möglich. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis 25. September. Voraussichtlich Mittwoch/ Donnerstag, 26./27. September, wird die Callenberger Straße im Bereich der Zufahrt auf die Raststraße von der Lossaustraße her gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Raststraße bleibt bestehen. red