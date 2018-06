Am Sonntag, 24. Juni, richtet die IfA Nonstop Bamberg ihren Triathlon auf der Erba-Insel in Bamberg aus. Der Veranstalter weist darauf hin, dass es in der Zeit von 9.45 bis 12.30 Uhr teilweise Sperrungen auf der Radstrecke gibt. Diese verläuft von Gaustadt über Bischberg, Tütschengereuth, Trabelsdorf, Lisberg, Frenshof, Grub, Steinsdorf, Dietendorf, Walsdorf und über Tütschengereuth zurück zur Erba-Insel. Zeitweise gesperrt werden in Gaustadt die Fischergasse und der Leinritt. Die Veranstalter bitten um Verständnis und Rücksicht im Sinne der Sicherheit aller Sportler und Verkehrsteilnehmer. red