Sperrungen auf der A7 zwischen den Anschlussstellen

Die A7 ist von Samstag, 9. November, ab etwa 19.30 Uhr, bis Sonntag, 10. November, um ca. 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Wie die Autobahndirektion Nordbayern in einer Pressemitteilung erläutert, ist die Teilsperrung erforderlich, um im Zuge der Erneuerung der Forstwegüberführung 605b "Pelzkappe" in dieser Nacht das Traggerüst, das im Mittelstreifen steht, zu entfernen. Diese Arbeiten erfordern in der genannten Zeit eine Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Ulm. Die Umleitung in Fahrtrichtung Ulm erfolgt über die Bedarfsumleitung U 56.

Rastanlage betroffen

Da sich die Tank- und Rast-Anlage Rhön West innerhalb der beiden Anschlussstellen befindet, muss auch diese im genannten Zeitraum gesperrt werden. Das Abfahren von der Rastanlage Rhön West ist somit während der Vollsperrung nicht möglich.

In Fahrtrichtung Fulda ist die Sperrung des linken Fahrstreifens im Baustellenbereich erforderlich.

Weitere Sperrungen

Die Autobahndirektion weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass im Zuge der Baumaßnahme im November / Dezember 2019 noch weitere Sperrungen der A7 erforderlich sind. Diese werden voraussichtlich - vorbehaltlich nicht beeinflussbarer Einwirkungen wie zum Beispiel Witterungseinflüsse - an folgenden Terminen stattfinden: am Donnerstag, 14. November, wird es voraussichtlich kurzzeitige Fahrstreifensperrungen in beiden Fahrtrichtungen geben.

Von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember, ist zweischen etwa 19 und 6 Uhr morgens eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Ulm und Fulda geplant. Für diese Sperrungen wird es noch gesonderte Presseinformationen geben. Die Dienststelle bittet alle Verkehrsteilnehmer sowie alle Anwohner der Umleitungsstrecke um Verständnis.

Infos online

Weitere aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Autobahndirektion Nordbayern finden Sie unter www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion und unter www.bayerninfo.de. red