Sperrung zwischen Oberbach und Gefäll

Voraussichtlich vier Wochen lang ist die Straße zwischen Oberbach und Gefäll (KG45) für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund hierfür sind Baumaßnahmen, die am Montagmorgen bereits begonnen wurden. Auf dem höchsten Punkt der Verbindungsstraße ist ein großer Wanderparkplatz. Die Baustelle befindet sich in einem Abschnitt zwischen Oberbach und dem Eisernen Kreuz. Autofahrer erreichen die Kissinger Hütte und die Parkplätze am Basaltwerk sowie am Eisernen Kreuz von Gefäll aus. Umleitung: Von Oberbach fährt man auf die Staatsstraße 2289 Richtung Wildflecken bis zur Ausfahrt Bad Kissingen. Von hier geht es rund zehn Kilometer über die Staatsstraße 2267 an Langenleiten vorbei, weiter über die Staatsstraße 2290 bis zur Abfahrt Gefäll. Hier führt die KG 45 durch den Ort und rechts nach der Kirche weiter zum Basaltwerk/Eisernen Kreuz.