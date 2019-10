Sperrung von drei Haltestellen

Die Stadtwerke Lichtenfels weisen darauf hin, dass die Bauarbeiten in der Straße "Am Goldberg" (Friedhof) verschoben werden. Mit den Bauarbeiten wird erst am Montag, 4. November, begonnen. Deswegen werden die Bushaltestellen Am Goldberg/Friedhof, Am Goldberg und Weinleite von Montag, 4. November, bis voraussichtlich Freitag, 13. Dezember, nicht angefahren.

Ersatzhaltestellen

In der Wittelsbacher Straße wird eine Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Weinleite aufgestellt. Außerdem wird während der Bauzeit die Haltestelle Dr.-Wittmann-Straße/Friedhofsweg von der Stadtlinie 1203 zu den fahrplanmäßigen Zeiten angefahren.

Andere Haltestellen benutzen

Die Stadtwerke Lichtenfels bitten aus den genannten Gründen die Fahrgäste, ab Montag, 4. November, auf die nächstgelegenen Haltestellen Dr.-Wittmann-Straße/Friedhofsweg, Friedhofstraße/Langheimer Straße oder auf die Ersatzhaltestelle Wittelsbacher Straße/Weinleite auszuweichen. red