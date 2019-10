Sperrung: Schulbus fährt früher

Ab Montag, 21., bis Donnerstag, 31. Oktober, wird die Ortsdurchfahrt in Neuensee (Schwürbitzer Straße zwischen den Hausnummern 5 und 11) aufgrund von Kanalbauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Für die Neuenseer Schüler der Grund- und Mittelschule wird die Bushaltestelle am Kulturhaus in den Bereich der katholischen Kirche verlegt. Das Busunternehmen fährt diese Haltestelle früher an; die Abfahrtszeit ändert sich hier auf 7.05 Uhr. Die provisorische Bushaltestelle ist beschildert. Die Bushaltestelle in der Hügelstraße (für die Grund- und Mittelschule) ist nicht betroffen und wird weiterhin wie gewohnt angefahren. red