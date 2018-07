Sperrung in Wiesenfeld

ct



In der Sulzdorfer Straße in Wiesenfeld müssen Arbeiten am Gasleitungsnetz vorgenommen werden. Deshalb wird der Bereich vor den Milchwerken ab Mittwoch, 4. Juli, für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Das hat die dafür zuständige SÜC Energie und H2O GmbH am Montag mitgeteilt. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen jeweils über die Staatsstraße 2205/ Kösfeld; die Zufahrt zu den Milchwerken ist über Wiesenfeld möglich. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sollen die Arbeiten voraussichtlich bis zum 20. Juli abgeschlossen sein.