Sperrung in Niederndorf wird verlängert

In der Straße Am Behälterberg (ERH 25) in Niederndorf finden derzeit umfangreiche Straßenbauarbeiten statt. Da die Arbeiten aufwendiger sind als angenommen, muss die Straße bis voraussichtlich Donnerstag, 28. Juni, gesperrt bleiben. Das teilt das Landratsamt mit. Die bisherige Umleitung für Autos und Busse von Niederndorf über die Pfaffenhecke und die Obermichelbacher Straße nach Obermichelbach gilt daher bis zum Ende der Bauzeit in beide Richtungen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.