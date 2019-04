Sperrung in Marloffstein

Bis voraussichtlich Freitag, 28. Juni, ist die Wiesenstraße in Marloffstein zwischen den Einmündungen Hauptstraße und Wasserturmstraße gesperrt. Grund sind Straßenarbeiten, Fahrbahnunterbau und Decke werden erneuert, teilt das Landratsamt mit. Fußgänger können die Baustelle passieren. Der Verkehr wird über die Hauptstraße (St 2242), Rosenbacher Straße und Wasserturmstraße umgeleitet.

Die Sperrung wirkt sich auch auf die Abfallentsorgung aus. Anwohner werden gebeten, die Mülltonnen während der Bauzeit mit der jeweiligen Hausnummer zu beschriften und sie selbst an die Ecken Hauptstraße beziehungswiese Wasserturmstraße zu stellen und nach der Leerung wieder zurückzubringen. Die Entsorgungsfirma bittet zudem, die Tonnen nebeneinander und mit dem Griff zu den Häusern bereitzustellen, um die Arbeit der Müllabfuhr zu erleichtern. Die Restmüll- und Biotonnen werden während der Sperrung am 15. Mai, 29. Mai, 13. Juni und 26. Juni geleert. Papiertonnen und Gelbe Säcke werden am 10. Mai und am 11. Juni abgeholt. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis für die baustellenbedingten Maßnahmen. red