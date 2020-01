Herzogenaurach vor 16 Stunden

Autokran

Sperrung in der Straße Am Stiegelein

In der Straße Am Stiegelein wird am 6. Februar im Auftrag der Herzo Werke GmbH ein Transformatorenhaus aufgestellt. Hierzu ist ein Autokran notwendig. Daher muss die Straße Am Stiegelein im Einmündung...