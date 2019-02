Sperrung in der Spitalgasse

Auf eine Straßensperrung am Dienstag, 19. Februar, weist die Stadt Coburg hin, und zwar in der Spitalgasse auf Höhe der Hausnummern 16 bis 20. Der Grund ist, dass zum Einheben von Bauteilen ein Kran aufgestellt werden muss. Dieser Abschnitt der Spitalgasse ist zwischen circa 6 und 18 Uhr voll gesperrt. Der Durchgang für Fußgänger bleibt selbstverständlich gewährleistet. Über diese und weitere Baustellen und Sperrungen in der Stadt informiert auch der Baustellenblog www.coburg.de/baustellen. red