Sperrung in der Nacht

Eine nächtliche Teilsperrung auf der A 70 zwischen den Anschlussstellen Thurnau-Ost und Thurnau- West in Fahrtrichtung Bamberg hat die Autobahndirektion Nordbayern angekündigt. Die Sperrung beginnt demzufolge heute um ab 20.30 Uhr und wird am Mittwoch, gegen 2 Uhr wieder aufgehoben. Die Fahrbahn in Richtung Bayreuth ist von der Sperrung nicht betroffen.

Der Grund für die nächtliche Sperrung liegt in der Beseitigung von Fahrbahnschäden im Baustellenbereich "Friesentalbrücke". Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Anwohner werden um Verständnis für die Beeinträchtigungen sowie alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich gebeten. red