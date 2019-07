Sperrung in der Kloster-Banz-Straße

Wegen Arbeiten im Fernwärmenetz ist die Kloster-Banz-Straße zwischen Härtleinstraße und Pödeldorfer Straße in der Zeit vom 17. Juli bis 23. August für den Verkehr komplett gesperrt. Eine gemeinsame Umleitung für Auto- und Fahrradfahrer über die Pödeldorfer Straße, Neuerbstraße, Dürrwächterstraße und Kloster-Banz-Straße ist ausgeschildert. Fußgänger können den Bereich passieren. Dies stellt den ersten Bauabschnitt von Arbeiten im Fernwärmenetz in diesem Bereich dar. Geplant sind die nächsten Bauabschnitte in der benachbarten Pödeldorfer Straße, Weißenburgstraße sowie die beiden Kreuzungen zwischen Kloster-Banz-Straße und Weißenburgstraße. Die Gesamtmaßnahme soll bis Anfang Oktober 2019 beendet sein. red