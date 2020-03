Sperrung in den Nächten

Die Autobahndirektion Nordbayern wird ab Freitag, 20. März, bis Montag, 23. März, in Nachtarbeit das Kreuzungsbauwerk der A 73 über die A 3 über der Fahrbahn in Fahrtrichtung Regensburg abbrechen. Für den Abbruch muss ab Freitag bis Montag jeweils von circa 22 bis 6 Uhr die A 3 in Fahrtrichtung Regensburg für den Verkehr gesperrt werden.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag müssen Verkehrsteilnehmer, welche auf der A 3 von Würzburg kommend in Richtung Regensburg wollen, an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach von der Autobahn abfahren und den ausgewiesenen Umleitungen U 21 und U 23 folgen. Diese führen über das nachgeordnete Netz bis zur Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe auf die A 3.

In den folgenden zwei Nächten wird die Umleitung über das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen auf die A 73 in Richtung Erlangen geführt und von dort über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck über die U 23 wieder zurück auf die A 3 in Fahrtrichtung Regensburg.

Auch die Verkehrsteilnehmer auf der A73, welche in Richtung Regensburg wollen, müssen die U 23 von der Anschlussstelle Erlangen-Bruck bis zur Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe auf die A 3 nutzen.

Die Autobahndirektion Nordbayern bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis sowie um erhöhte Vorsicht an der Baustelle. red